"Шрек" признан национальным достоянием США

"Темный рыцарь", "Заводной апельсин" и "Шрэк" вошли в Национальный реестр фильмов США Фото: кадр из фильма

Библиотека Конгресса США огласила список 25 кинокартин, вошедших в ежегодно пополняемый Национальный реестр фильмов, которые оценивают как культурно, исторически и эстетически значимые. Издание Variety сообщает, что в этом году в список включили рекордные девять картин, снятых женщинами, и также рекордные семь фильмов от небелых режиссёров.

Конгресс включил в список "Тёмного рыцаря" 2008 года Кристофера Нолана, "Шрека" 2001 года и фильм "Заводной апельсин" 1971 года Стэнли Кубрика.

- Реестр призван быть отражением американского общества и представлять богатый гобелен американского кинематографа с момента его зарождения около 1890 года, - сказано в публикации на сайте библиотеки.