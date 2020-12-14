Суд 19 января рассмотрит иск к Кокорину и Мамаеву от избитого водителя

19 января суд примет решение о взыскании штрафа с Кокорина и Мамаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель Виталий Соловчук требует с футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева взыскать штраф в размере миллиона рублей. Савеловский суд Москвы рассмотрит иск по существу 19 января.

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой хочет компенсации морального вреда после избиения, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе суда.

«Судебное заседание назначено на 19 января», - сказали в суде.

Напомним, Соловчук попал в драку с компанией футболистов в 2018 году. Спортсмены повредили Mercedes, за что Ушакова ранее подала иск к ним на 321 тысячу рублей. Мамаев погасил эту сумму единолично, позднее сообщил его адвокат.

Теперь же водитель хочет получить с каждого фигуранта дела по 250 тысяч рублей: с братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого. Еще 42 тысячи он требует в качестве компенсации за лечение.

Напомним, в мае 2019 года Пресненский суд Москвы отправил всех четверых дебоширов в колонию. Они получили до 1,5 лет каждый. Мамаев и братья Кокорины, проведя в тюрьме 11 месяцев, освободились досрочно в сентябре 2019 года. Экс-игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне спустя пару месяцев. Протасовицкого выпустили из колонии в начале ноября.