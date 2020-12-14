Все случаи заражения коронавирусом у привитых «Спутником V» протекали в легкой форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все случаи заражения коронавирусной инфекцией среди привитых вакциной «Спутник V» протекали в легкой форме. Об этом сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

На заключительной контрольной точке испытания вакцины «Спутник V», участие в котором приняли 22,7 тысячи добровольцев, была подтверждена эффективность препарата 91,4 процента. За время исследования заболели 78, из них 16 получили вакцину. При этом тяжелых случаев среди привитых не было. Как отмечалось, эффективность препарата против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100 процентов.

«Случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие. При этом в группе плацебо также были случаи и тяжелые, и средние», - сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи

Логунов также сообщил, что на данный момент первым компонентом «Спутник V» провакцинировали 26 тысяч человек и практически 20 тысяч человек и первым и вторым компонентом.