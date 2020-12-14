Минздрав: Пандемия коронавируса прекратится только после массовой вакцинации жителей всего мира

Михаил Мурашко назвал крайне обнадеживающими новые данные об эффективности вакцины "Спутник V"
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Пандемия коронавируса остановится только после массовой вакцинации населения всей планеты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину "Cпутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций, - заявил министр здравоохранения.
Михаил Мурашко также отметил, что новые данные по эффективности вакцины "Спутник V" являются крайне обнадёживающими.