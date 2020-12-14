Трамп: в США сделана первая прививка от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что в США сделана первая прививка от коронавируса.

«Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!», - написал политик.

Трамп: в США сделана первая прививка от коронавируса Фото: Twitter.com

Кто именно получил первый укол, американский лидер не сообщил.

Однако газета The Washington Post в понедельник, 14 декабря заявила, что лиц высокого ранга в США будут вакцинировать в приоритетном порядке. В частности, сотрудники Белого дома получат вакцину одновременно с уязвимыми категориями населения страны.

Сам Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса. Однако признал, что "с нетерпением ждет возможности сделать ее в подходящее время".

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer начала поставку вакцины от COVID-19 в США 13 декабря 2020 года. С завода компании в Мичигане выехали первые грузовики с вакциной – они доставят в медицинские учреждения США 500 тысяч доз препарата. Всего вакцину отправят в 145 департаментов здравоохранения и больниц на территории страны.