Разработчик "Спутник V" сообщил, когда наступает пик иммунного ответа на вакцину

Двумя компонентами вакцины "Спутник V" привили почти 20 тыс. добровольцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42-й день после вакцинации, сообщил заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

- Эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться. Иммунный ответ будет становиться сильнее к 42-му дню, то есть пик иммунного ответа приходится как раз на 42-й день, - сообщил эксперт агентству ТАСС.

Логунов также отметил, что эффективность вакцины может оказаться выше заявленных ранее 91,4%, если проанализировать результаты на 42-й день после введения первого компонента вакцины.

По словам разработчика, первую инъекцию препарата получили уже 26 тысяч добровольцев, а оба компонента ввели более чем 20 тысячам испытуемых.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, пандемия коронавируса остановится только после массовой вакцинации населения всего мира.