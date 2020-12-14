Путин выразил соболезнования жене диктора, "голоса Кремля" Евгения Хорошевцева

Российский актер, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент России Владимир Путин направил жене скончавшегося диктора Евгения Хорошевцева телеграмму с соболезнованиями. В своём послании Елене Хорошевцевой президент отметил высочайшее мастерство актёра. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

- Искренне разделяю постигшее вас горе. Евгений Александрович Хорошевцев был блестящим профессионалом, открытым, увлеченным, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Талантливый артист и режиссёр, яркий представитель отечественной дикторской школы, - сказано в послании Владимира Путина.

Напомним, 13 декабря, как сообщал сайт KP.ru, в возрасте 76 лет скончался народный артист России, диктор протокольных мероприятий российского президента и диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев. Он был учеником советского диктора, "голоса Победы" Юрия Левитана. С 1968 года Хорошевцев работал диктором Всесоюзного радио.