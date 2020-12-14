275 пациентов доставила санавиация в больницы Нижнего Новгорода в этом году

275 пациентов доставлены медицинскими бригадами санавиации из районов области в стационары Нижнего Новгорода с начала 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Санитарная авиация в регионе развивается в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это важное направление медицинской помощи. Деятельность бригад санавиации уже не раз доказала свою эффективность, поэтому крайне важно ее развивать, - сказал Глеб Никитин.

В Нижегородской области в рамках входящего в нацпроект регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» создается сеть вертолетных площадок при центральных районных больницах. Их строительство соответствует «Стратегии развития санитарной авиации в Нижегородской области до 2024 года».

- Первая площадка появилась в Шахунье. В 2021 году будет создано еще несколько вертолетных площадок рядом с медицинскими учреждениями, где смогут оказать квалифицированную помощь пациентам из отдаленных населенных пунктов. В итоге нам удается сокращать время ожидания медицинской помощи и ускорить срок эвакуации пациентов, - добавил губернатор Нижегородской области.

Санитарная авиация расширяет возможности межбольничного взаимодействия, так как позволяет не только максимально оперативно эвакуировать пациента, но и при необходимости доставить в отдаленные районы специалистов из областного центра.