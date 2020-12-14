МЧС: Пожар на складе в Одинцово локализован на площади 1,2 тыс. кв.м.

В подмосковном Одинцово горело складское помещение с макулатурой.

В подмосковном Одинцово загорелось складское помещение с макулатурой. Огонь удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

"В 18.40 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар удалось локализовать, когда его площадь достигла 1,2 тысяч квадратных метров.

О возгорании стало известно вечером в понедельник. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ранее сообщали, что складское помещение загорелось по адресу Транспортный проезд, дом 1.

Во время тушения пожара в подмосковном Одинцово.

Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. Затем она увеличилась вдвое. На месте работали 20 единиц техники, 71 человек. Из них 41 сотрудник МЧС.

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