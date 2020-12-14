В Лондоне вводят максимальный уровень ограничений по коронавирусу

Правительство Великобритании готовится ввести самые жесткие ограничительные меры в Лондоне на фоне роста заболеваемости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С полуночи среды, 16 декабря, Лондон переводят на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок во время своего выступления в парламенте.

Столицу Великобритании перевели на средний уровень ограничений 2 декабря, после отмены национального локдауна. Почти сразу в Лондоне начался рост числа заражений, а несколько дней назад Лондон занял первое место по числу заразившихся в стране. На востоке Лондона, в Гринвиче пришлось закрыть все школы.

Третий, высший уровень ограничений предусматривает работу всех ресторанов только для доставки и покупки блюд с собой. Людям, не живущим вместе, нельзя собираться в одном помещении, кроме обучения и работы. Зрителям нельзя посещать театр, а болельщикам нельзя приходить на спортивные мероприятия. В парках можно встречаться компании из не более чем шести людей, живущих порознь. При этом все они должны соблюдать социальную дистанцию.

Третий уровень ограничений отличается от полного локдауна тем, что продолжают работу непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы.