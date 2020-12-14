В Британии появился новый вариант коронавируса

В Британии обнаружили новую разновидность коронавируса Фото: REUTERS

В Британии появился новый тип коронавируса. Судя по всему, он распространяется быстрее.

- Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии, - сообщил глава местного Минздрава Мэтт Хэнкок. Его слова приводит BBC.

К настоящему моменту новым типом COVID-19 заразилось уже около тысячи человек - преимущественно на юге Англии. Причем, количество заболевших неуклонно растет. Но есть и хорошие новости. Ученые отмечают, что новая мутация вряд ли приведет к более тяжелому течению заболевания. Кроме этого, нет никаких оснований полагать, что этот тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину.

Британия уже уведомила ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) о появлении новой мутации. По словам, Хэнкока подобные варианты COVID-19 обнаруживались и в других странах Европы.