Сбой зафиксирован в работе Twitter

Пользователи соцсети Twitter пожаловались на перебои в ее работе. Фото: REUTERS

Серьезный сбой в работе Twitter зафиксирован около 19:00 по московскому времени. 86% пользователей пожаловались на работу сайта, 13% вообще не могут войти в социальную сеть, сообщил сервис, отслеживающий работу веб-ресурсов Downdetector.

Судя по живой карте сбоев, хуже всего обстановка в Японии, на Восточном побережье США, в Калифорнии, в Европе, в Московском регионе и на юге Австралии.

Живая карта сбоев Twitter Фото: downdetector

Менее серьезные неполадки наблюдались в понедельник около 16:00 (мск), потом все наладилось и в 19:00 случился более крупный сбой.

14 декабря также был зафиксирован сбой в работе сервисов Google по всему миру. В частности, не было доступа к YouTube, Google-документам и почте Gmail. Перебои начались около 14:40 мск. К 15:45 мск большая часть сервисов возобновила работу.