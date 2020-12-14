Четверых военных Азербайджана арестовали за вандализм и надругательства

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Азербайджана арестовали четверых азербайджанских военнослужащих за надругательствами над телами погибших армянских военных и за осквернение армянских могил, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело из-за подозрений в отношении военнослужащих Рашада Алиева и Гардашхана Абышова в ходе расследования издевательств над телами армянских военных, погибших в ходе боев на территории Зангиланского района, сообщили в Генпрокуратуре.

В разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в селе Мадатли Ходжавендского района подозреваются военнослужащие Арзу Гусейнов и Умид Агаев.

В сообщении суда сказано, что все четверо военных взяты под стражу.

В Генпрокуратуре подобные преступления назвали недопустимыми и предупредили об ответственности всех причастных.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что между Арменией и Азербайджаном начался обмен пленными.