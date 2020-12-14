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Google восстановил работу сервисов после масштабного сбоя

На проблемы жаловались одновременно 112 тысяч пользователей по всему миру
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
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Google восстановил работу сервисов после масштабного сбоя

Google восстановил работу сервисов после масштабного сбоя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Google восстановил работу своих сервисов. В компании объяснили, что сбой произошел из-за технической проблемы.

О трудностях в работе Google, YouTube и Gmail сообщили пользователи целого ряда стран. Больше всего сбои происходили в России, Нидерландах, Германии и Франции. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает неполадки в работе интернет-ресурсов.

Сотрудники видеохостинга YouTube также подтвердили, что с сервисом есть сложности.

Около 15:40 по мск число жалоб на сбои в работе сервисом Google достигало 112 тысяч. Спустя несколько минут показатели снизились до девяти тысяч. 87%, жаловались на качество работы сайта, 6% заявляли о проблемах с просмотром видео, 5% вообще не могли зайти на сайт.

«Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube - наша команда знает об этом и изучает случившиеся», - писало руководство YouTube.

Предыдущие проблемы в работе были отмечены в 12 ноября, когда за один день произошло два масштабных сбоя.