Коронавирус в Москве, последние новости на 15 декабря 2020 года: эксперты прогнозируют спад заболеваемости к новогодним праздникам

Москва. Прохожие у фонтана `Времена года` на Манежной площади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в столице было выявлено 5874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Последнюю неделю ежедневный прирост колеблется от 5 до 7 тысяч пациентов. Число выздоровевших неотступно следует за этим показателем, однако, пока не превышает его. Например, в последней статистике московского оперштаба было заявлено о 4932 пациентах, которых сняли из-под медицинского наблюдения.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения ковида в Москве.

Работникам культуры, МФЦ, торговли и услуг стала доступна запись на прививку против COVID-19. Считается, что такие сотрудники имеют наибольший риск заражения коронавирусом, так как общаются с большим числом людей. Узнать о том, как попасть в прививочный кабинет, можно в нашем материале.

В московском Центре им. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V», рассказали о том, как болеют пациенты, которые ранее сделали прививку. Эффективность препарата составила 100%. Все переболевшие перенесли недуг в легкой форме.

Тем временем эксперты оценили положение дел в связи с пандемией в крупных городах России. По словам одного из автором исследования Агаси Тавадян, Москва приближается к плато. Чем ближе к Новому году, тем лучше будет становиться ситуация.