Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за клевету в интернете

Госдуме предложили ввести отдельную уголовную ответственность за клевету в интернете Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за клевету в интернете. Это следует из базы нижней палаты парламента.

Наказание за подобное нарушение предлагается увеличить до одного миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Изменения предполагают поправки в статью 128.1 УК РФ.

Согласно инициативе, распространение заведомо ложных сведений наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода до одного года, либо обязательными работами до 240 часов, либо арестом до двух месяцев.

За клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до двух миллионов рублей, либо до 320 часов обязательных работ, до четырех месяцев ареста, либо лишением свободы на срок до трех лет.

За ложные сведения о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить наказание до трех миллионов рублей или лишение свободы до четырех лет.

«Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», - уточняется в документе.

По данным РИА «Новости», правительство законопроект поддержало. В Верховном суде отметили, что предложение об уголовнои ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражении не вызывает".