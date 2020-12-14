Adidas рассматривает возможность продажи бренда Reebok Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG в рамках новой пятилетней стратегии рассматривает возможность продажи своего бренда Reebok.

"В ближайшие месяцы компания решит, приступать ли к процессу продажи", - рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, внутренняя оценка перспектив продажи находится на начальной стадии.

Агентство напоминает, что гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед, пришедший на свой пост в 2016 году, уделил большое внимание улучшению показателей Reebok. Он закрыл те магазины, которые показывали слабые показатели, а также принял меры для сокращения расходов.

После того, как Reebok наконец восстановил прибыльность к началу 2019 года, Рорстед заявил, что хочет стимулировать рост продаж за счет новых линеек обуви CrossFit Nano и FloatRide Run. При этом он сравнивал руководство Adidas и Reebok с родителями, которые одинаково любят обоих своих детей.

Ранее Adidas ввязался в скандал, связанный с формой сборной России по футболу. Перевернутый национальный флаг размещен на рукавах новой экипировки. В ней команда должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020.