В Турции объявили полный локдаун на новогодние праздники Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о круглосуточном комендантском часе в стране на новогодние праздники. С девяти вечера 31 декабря до пяти утра 4 января выходить на улицу будет запрещено.

"На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение установить комендантский час с девяти вечера 31 декабря до пяти утра 4 января", - заявил турецкий президент, выступая в Анкаре.

С 20 ноября в Турции действуют новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Кафе и рестораны теперь могут продавать еду «на вынос» или на доставку. С восьми вечера возможно только доставка.

По выходным введен комендатский час – выходить с восьми вечера субботы до десяти утра воскресенья – запрещено.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции с начала пандемии выявлено 1 836 728 случаев заражения коронавирусом. 16 417 человек погибли.