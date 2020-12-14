Байден значительно опережает Трампа после голосования выборщиков в спорных штатах

Байден обошел Трампа по голосам выборщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден обошел президента Дональда Трампа. Свой голос за Байдена отдали 146 выборщиков, за Трампа – 79. Голосование завершилось в 22 штатах.

Как свидетельствуют данные, опубликованные изданием Washington Post, за демократа проголосовали Аризона, Коннектикут, Джорджия, Делавэр, Иллинойс, Мэриленд, Нью-Гемпшир, Невада, Вермонт, Вирджиния, Пенсильвания и Род-Айленд.

Трампу отдали голоса Арканзас, Айова, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина и Теннесси.

Голосование выборщиков началось в США в понедельник в 10:00 по местному времени (18.00 по мск).

Оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы нужно 270 голосов выборщиков из 538.

По предварительным подсчетам Washington Post, Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у Дональда Трампа. Подсчеты 6 января утвердит конгресс.