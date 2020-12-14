"Первый канал" объявил, как можно будет посмотреть онлайн матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2021

Россияне играли с Канадой в финале прошлого МЧМ. А сейчас начнут подготовку товарищеским матчем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 14 декабря, было оглашено, как покажут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 с участием сборной России. Этот турнир пройдет в Канаде и из-за разницы в часовых поясах все поединки нашей команды станут показывать рано утром по Москве. Показывать в прямом эфире поединки будет Первый канал.

Наши проведут на групповом этапе встречи против США, Чехии, Австрии и Швеции. При этом, 24 декабря состоится еще и товарищеская игра с Канадой. Ее тоже можно будет увидеть в прямом эфире и на сайте Первого канала. Она начнется в 2 часа ночи по московскому времени.

Матчи сборной России на групповом этапе на эксклюзивной основе покажет Первый канал и расписание встреч выглядит следующим образом:

26 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против США

28 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Чехии

30 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Австрии

31 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Швеции

2-3 января 2020 года – четвертьфиналы

4-5 января 2020 года – полуфиналы

6 января 2020 года, 05:30 – финальная игра.

Планируется, что ряд ключевых и важных встреч покажут для зрителей центральной части России в повторе в более удобное время. График - пока не оглашен.

Традиционный Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Отметим, что россияне на прошлом турнире в Чехии заняли второе место, уступив в финале Канаде со счетом 3:4.