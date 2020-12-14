Минпромторг РФ исключил дефицит товаров из-за стабилизации цен Фото: Андрей АБРАМОВ

Минпромторг РФ не ожидает дефицита социально значимых товаров из-за сдерживания цен. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

Он отметил, что запасов на складах более чем достаточно по основной потребительской корзине.

"Торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита из-за фиксации цен на социально значимые товары не будет", - заявил Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Замминистра добавил, что цены на социально значимые товары зафиксируют как минимум до конца первого квартала следующего года. Кроме того в ведомстве отметили, что почти 60 федеральных и региональных российских розничных сетей готовы к подписанию соглашений о стабилизации цен на продукты.

На днях правительство России поручило зафиксировать цены на масло и сахар. Кабмин планирует установить розничную цену на подсолнечное масло в размере 110 рублей за литр, а на сахар - 45 рублей за один килограмм.