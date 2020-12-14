Серьезный пожар начался в порту египетской Александрии Фото: Twitter.com

В египетской Александри загорелся порт, пожар охватил более 1300 квадратных метров.

ЧП произошло 14 декабря около 16:00 (17:00 по мск) в одном из складских помещений. Об этом сообщил новостной портал «Сада аль-Баляд».

Загорелся склад в здании таможенного управления с различными товарами. Пламя до сих пор не удалось потушить. Оно мгновенно охватило пятиэтажное строение.

На месте работает 16 единиц техники, к тушению подключили военных с расположенной по соседству базы военно-морского флота Египта. Людей из всех стоящих рядом зданий эвакуировали.

Данных о пострадавших или погибших не поступало. Угрозы взрыва нет, так как горючих и взрывоопасных товаров на складе не было, уверяет портовое руководство.

Ущерб от пожара оценят представители морской гавани и компетентные органы, когда пожар будет потушен.