Хакеры атаковали министерство внутренней безопасности США

Хакеры совершили атаку на министерство внутренней безопасности США Фото: Евгения ГУСЕВА

Хакеры совершили атаку на министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Во всем снова обвинили российских взломщиков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. При этом доказательств никаких не приводится.

Чуть ранее газета Washington Post сообщила о взломе системы министерства финансов США и Нацуправления по телекоммуникациям и информации (структура Минторга – прим. ред.).

По данным Reuters, злоумышленники получили доступ к системе и похитили данные. Масштаб взлома якобы был настольско серьезен, что в субботу состоялась встреча Совета нацбезопасности США.

Как утверждает Washington Post, за нападением стоит хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), работающая на российскую разведку. Сейчас расследованием произошедшего занимается ФБР. Ведомство подозревает, что взлом был продолжительным и начался еще весной этого года.

Министерство внутренней безопасности США в курсе кибервзломов ряда учреждений и работает над ответом на них, сообщили в ведомстве.