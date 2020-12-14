Нерпенок наел бочка и стал «Его Жирнейшеством» Фото: «Фонд друзей балтийской нерпы» / «Вконтакте»

Малыш северной нерпы по кличке Шлиссик хорошо подготовился к зиме. Он значительно набрал в весе, за что удосужился титула «Его Жирнейшество».

Как стало известно из группы «Фонда друзей балтийской нерпы» в социальной сети «Вконтакте», Шлиссик живет на территории Водоканала в поселке Репино. Его дважды пытались вернуть в дикую природу после реабилитации - в Ладогу. Но оба раза малыш возвращался к людям.

Специалисты Фонда вместе с Росприроднадзором и Евро-Азиатской ассоциацией зоопарков и аквариумов несколько месяцев подыскивали Шлиссику новое место содержания, однако все варианты по той или иной причине не подходили.

Самыми подходящими оказались лишь два места: Московский и Калининградский зоопарки - имеется опыт работы с балтийскими серыми тюленями и подходящие бассейны. Но к сожалению, оба бассейна закрылись на реконструкцию на два года. В итоге было принято решение на это время оставить малыша жить на территории Водоканала.