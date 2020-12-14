Армения и Азербайджан обменялись пленными

Война в Нагорном Карабахе прекращена, за соблюдением перемирия следят российские миротворцы. Фото: кадр видео Минобороны РФ

Поздним вечером в понедельник, 14 декабря, завершился обмен военнопленными между Арменией и Ереваном. Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России доставил в Ереван 44 человека, в Баку – 12. Обмен состоялся при посредничестве российских миротворцев.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, отметив, что переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене военнопленными по принципу «всех на всех» лично вел командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне – 44 человека», - приводит слова Конашенкова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о согласовании обмена сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Договорённость распространяется не только на военных, попавших в плен во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, но и на тех, кто оказался в плену до этого