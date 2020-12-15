Российские борцы завоевали четыре золотых медали на Кубке мира

Соревнования Кубка мира продолжатся до 18 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре золотых медали на Кубке мира по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде. Высшие награды турнира получили Жамболат Локьяев, Милад Алирзаев, Муса Евлоев и Сергей Семёнов.

Так, в финале соревнований в весовой категории до 63 кг россиянин Жамболат Локьяев победил венгра Эрика Торбу. Поединок завершился со счетом 4:1.

Милад Алирзаев в весовой категории до 82 кг одолел турецкого борца Салиха Айдына, счет – 11:0.

Российский борец Муса Евлоев выиграл золото Кубка мира в поединке с венгром Алексом Соке в весовой категории до 97 кг, их поединок завершился со счетом 3:0.

«Супертяж» (весовая категория до 130 кг) Сергей Семёнов в финале встретился с Османом Йылдыримом из Турции. Россиянин победил со счетом 7:1, передает телеканал RT.

Соревнования Кубка мира в Белграде продолжатся до 18 декабря.