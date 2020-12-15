«Первый блин комом»: Оппозиционеров из Белоруссии в Европарламенте попросили говорить по-русски или по-английски

Светлана Тихановская выступила на слушаниях в Европарламенте по видеосвязи из Берлина Фото: REUTERS

Приехавших в Брюссель на слушания в Европарламенте представителей оппозиции Белоруссии попросили говорить по-русски или по-английски, поскольку у евродепутатов были проблемы с переводом белорусского языка.

Так, выступавший пятым после своих единомышленников, которые говорили на русском или английском языке, Алесь Беляцкий начал речь по-белорусски. Однако уже через минуту председательствующий евродепутат Тома Тобе попросил Беляцкого прерваться, объяснив, что возникли технические проблемы. Белорус трижды пытался продолжить речь на родном языке, но в итоге все же перешел на русский.

«Первый блин комом. Белорусская речь в Европарламенте пока не идет. Я тогда по-русски буду говорить», - отметил Беляцкий и продолжил: «Миллионы белорусских граждан хотят перемен, но сталкиваются с очень высоким уровнем репрессий».

На этих слушаниях в Европарламенте по видеосвязи из Берлина также выступила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она по-английски рассказала об «украденных выборах» и «репрессиях», призвала Евросоюз ввести новые санкции в отношении Белоруссии и к «нулевой толерантности» Европы к руководству своей страны.

«Поддержка Европарламентом очень важна для белорусского демократического движения, и я надеюсь, что остальные институты Евросоюза последуют его примеру», - приводит ее слова ТАСС.

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