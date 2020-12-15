За Байдена проголосовали более 270 выборщиков

За демократа Джозефа Байдена проголосовали более 270 выборщиков Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах, наконец, окончательно определился победитель избирательной гонки. За соперника действующего президента США Дональда Трампа – демократа Джозефа Байдена – проголосовали более 270 членов коллегии выборщиков, и его победа на выборах главы государства уже не вызывает сомнений.

Это стало понятно после завершения голосования в Калифорнии, где претендента на президентское кресло от Демократической партии поддержали 55 выборщиков, передает телеканал CNN.

В общей сложности Байден набирает 302 голоса, Трамп – 232. Остаются только четыре выборщика от Гавайев, где процедура голосования проходит позже, веем в остальных штатах, но итоги они уже не изменят. Таким образом, демократ Джо Байден станет следующим, 46-м президентом США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена на президентских выборах

Этого понедельника ждали не только в США, но и во всем мире: архаичная, двухступенчатая американская система президентских выборов должна была поставить почти что финальную точку в непростой и порядком затянувшейся схватке Дональда Трампа и Джо Байдена (подробности).