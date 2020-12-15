Трамп объявил об отставке генпрокурора США

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра юстиции и генпрокурора страны Уильяма Барра. Как обычно, эту важную новость американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«У меня только что была очень хорошая встреча с генпрокурором Биллом Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал такую замечательную работу!» - написал Трамп.

Хозяин Овального кабинета уточнил, что Уильям Барр покинет пост главы Минюста перед католическим Рождеством – то есть, до 25 декабря, «чтобы провести праздники с семьей».

Трамп добавил, что временно исполнять обязанности генпрокурора будет первый заместитель главы юридического ведомства Джефф Розен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократ Джозеф Байден в процессе голосования выборщиков получил необходимые для победы 270 голосов, и теперь уже понятно, что он станет 46-м президентом США. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.