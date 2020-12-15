РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию вакцины «Спутник V» за границей

РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» за границей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в ближайшие два месяца – в декабре и январе – подаст заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» за границей. Об этом сообщил журналистам глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран. Это, безусловно, и наши партнеры: Белоруссия, ОАЭ, Индия, ряд других стран, в том числе и в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и Африке», - уточнил он.

По словам Кирилла Дмитриева, уже в декабре заявки на ускоренную регистрацию «Спутника V» будут поданы в «ряд ключевых стран, где мы очень хорошо общаемся с регулятором» – например, в Аргентину, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, когда наступает пик иммунного ответа на прививку от коронавируса.

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