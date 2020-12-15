Прилепин рассказал, чем Чубайс полезен для России

Захар Прилепин на Радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Писатель и политик Захар Прилепин в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил ведущему Сергею Мардану на множество вопросов. В частности, он рассказал, чем Анатолий Чубайс полезен для России.

Ведущий отметил, что нынешний гость студии был, пожалуй, единственным из известных людей, кто очень сдержанно отзывался о «великом реформаторе» после его отставки в начале декабря.

«Я просто рационально сказал, что Анатолий Борисович, как человек, вписанный во многие западные клубы, структуры, безусловно, будет полезен для российской власти в данном случае», - пояснил Прилепин.

«И уж точно зарабатывать дешевые очки, как бы воюя с Чубайсом или с Горбачевым, это не наше. Чего с уволенным воевать? Это ж себя не уважать», - добавил основатель партии «За правду».

Напомним, как писал сайт kp.ru, отставка Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» наделала много шуму. «КП» вспомнила самые яркие страницы его биографии.

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