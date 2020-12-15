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Политика

Прилепин рассказал, чем Чубайс полезен для России

Писатель и политик в эфире Радио «КП» ответил на множество вопросов
Источник:kp.ru
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Захар Прилепин на Радио «Комсомольская правда»

Захар Прилепин на Радио «Комсомольская правда»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Писатель и политик Захар Прилепин ответил ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану на множество вопросов. В частности, он рассказал, чем Анатолий Чубайс полезен для России.

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