Прилепин рассказал, чем Чубайс полезен для России

Захар Прилепин на Радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Писатель и политик Захар Прилепин ответил ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану на множество вопросов. В частности, он рассказал, чем Анатолий Чубайс полезен для России.

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Когда Украина нападет на Донбасс и зачем нашей стране свои ополченцы? На эти и другие вопросы писатель и политик Захар Прилепин ответил ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану (подробности).