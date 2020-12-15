«Народ проголосовал»: Байден выступит с осуждением попыток Трампа оспорить итоги выборов

Демократ Джозеф Байден Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, который теперь уже может считать себя официальным победителем президентской гонки в США, собирается выступить с обращением к американцам. Текс его будущей речи обнародован для СМИ.

В первую очередь Байден осудит попытки пока еще действующего президента Дональда Трампа оспорить итоги прошедших 3 ноября выборов, подчеркнув, что «в Америке не политики получают власть, ею наделяет народ». В его речи традиционное «США – светоч демократии» заменено на «пламя демократии».

«Ни пандемия, ни злоупотребление властью не потушат это пламя», - уверен Байден.

По его словам, «в сражении за дух Америки» восторжествовала демократия, «народ проголосовал», и «объективность наших выборов сохранена».

Кроме того, Байден призовет сограждан к единению и пообещает ответственно исполнять президентские обязанности, защищая интересы всех без исключения американцев, независимо от того, кого они поддерживали на выборах – его или Трампа, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократ Джозеф Байден в процессе голосования выборщиков получил необходимые для победы 270 голосов, и теперь уже понятно, что он станет 46-м президентом США. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

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