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Соцопрос: Каждый пятый россиянин на пенсии хотел бы стать блогером

Большинство опрошенных считают, что после выхода на заслуженный отдых единственным источником их дохода будет пенсия
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Наиболее популярными платформами для блога среди респондентов стали YouTube, TikTok и Instagram

Наиболее популярными платформами для блога среди респондентов стали YouTube, TikTok и Instagram

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказывается, почти каждый пятый россиянин после выхода на пенсию хотел бы стать блогером и зарабатывать на этом деньги. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка и порталом «Рамблер».

Причем, как показал опрос, большинство жителей России считает, что после выхода на заслуженный отдых единственным источником их дохода будет государственная пенсия. По крайней мере, так ответили 41% респондентов, треть (33%) из них рассчитывают также на собственные сбережения, а восемь процентов опрошенных надеются на помощь взрослых детей.

«При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога», - комментирует итоги исследования генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Самыми перспективными платформами для своих блогов россияне считают YouTube (33%), TikTok (17%) и Instagram (17%). На вопрос, о чем будет их блог, 19% респондентов ответили, что они собираются делиться с подписчиками полезными советами, 17% хотят рассказывать о путешествиях и о хобби, 12% – описывать свои будни. Восемь процентов участников опроса намерены на камеру вспоминать молодость, семь – рассуждать о здоровье, передает ТАСС.