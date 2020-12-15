Соцопрос: Каждый пятый россиянин на пенсии хотел бы стать блогером

Наиболее популярными платформами для блога среди респондентов стали YouTube, TikTok и Instagram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказывается, почти каждый пятый россиянин после выхода на пенсию хотел бы стать блогером и зарабатывать на этом деньги. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка и порталом «Рамблер».

Причем, как показал опрос, большинство жителей России считает, что после выхода на заслуженный отдых единственным источником их дохода будет государственная пенсия. По крайней мере, так ответили 41% респондентов, треть (33%) из них рассчитывают также на собственные сбережения, а восемь процентов опрошенных надеются на помощь взрослых детей.

«При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога», - комментирует итоги исследования генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.