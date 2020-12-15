Борьба с пандемией и вакцинация: Байден назвал неотложные задачи своей администрации

Джо Байден - кандидат в президенты США Фото: EAST NEWS

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден назвал первоочередные задачи, которыми займется его администрация в Белом доме. Заручившись поддержкой 306 выборщиков от штатов (для победы в выборах достаточно 270), Байден обратился к сторонникам.

- Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде, - отметил Байден.

Ранее в США завершился заключительный этап президентских выборов - голосование Коллегии выборщиков. Байден заручился поддержкой 306 выборщиков против 232 у действующего президента США Дональда Трампа.

Протоколы голосования до 23 декабря должны прийти в столицу страны, где 6 января новый состав Конгресса должен будет утвердить результаты этого голосования. Если на этом этапе Трампу не удастся оспорить в Верховном суде итоги выборов, 20 января Байден примет присягу в качестве президента США.