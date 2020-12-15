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Политика

NYT: Впервые за восемь лет на выборах президента США не было «нечестных выборщиков»

Газета утверждает, что все выборщики голосовали только за того кандидата, которого поддерживает большинство жителей их штатов
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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За всю историю США в общей сложности 165 выборщиков голосовали вопреки воле избирателей

За всю историю США в общей сложности 165 выборщиков голосовали вопреки воле избирателей

Фото: REUTERS

В этом году впервые за восемь лет, с 2012-го, на выборах президента США не было «нечестных выборщиков» – то есть, тех, кто проголосовал вопреки воле избирателей, сообщает газета New York Times.

Издание утверждает, что все члены коллегии выборщиков, которые в понедельник, 14 декабря, собрались в административных центрах всех 50 штатов страны и столичном округе Колумбия, отдали свои голоса только за того кандидата, которого поддерживает большинство жителей их регионов.

По данным NYT, за всю историю выборов в Америке, таких «нечестных выборщиков» насчитывается всего 165 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократ Джозеф Байден в процессе голосования выборщиков получил необходимые для победы 270 голосов, и теперь уже понятно, что он станет 46-м президентом США. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

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