NYT: Впервые за восемь лет на выборах президента США не было «нечестных выборщиков»

За всю историю США в общей сложности 165 выборщиков голосовали вопреки воле избирателей Фото: REUTERS

В этом году впервые за восемь лет, с 2012-го, на выборах президента США не было «нечестных выборщиков» – то есть, тех, кто проголосовал вопреки воле избирателей, сообщает газета New York Times.

Издание утверждает, что все члены коллегии выборщиков, которые в понедельник, 14 декабря, собрались в административных центрах всех 50 штатов страны и столичном округе Колумбия, отдали свои голоса только за того кандидата, которого поддерживает большинство жителей их регионов.

По данным NYT, за всю историю выборов в Америке, таких «нечестных выборщиков» насчитывается всего 165 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократ Джозеф Байден в процессе голосования выборщиков получил необходимые для победы 270 голосов, и теперь уже понятно, что он станет 46-м президентом США. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

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