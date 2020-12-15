Госдеп: США не согласовывали с ЕС санкции против Турции из-за С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти, решив наказать Турцию за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, не согласовывали введение своих санкций против Анкары с Евросоюзом. Об этом сообщил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

«Мы, конечно же, говорили с государствами – членами ЕС и с представителями Европейского союза о потенциальных санкциях ЕС, но мы не координировали это объявление с европейцами. Я не думаю, что они от нас это ожидали», - сказал представитель госдепартамента.

Палмер также заявил, что Соединенные Штаты пытаются «помочь Турции понять, что ее интересы будут лучше обеспечены посредством сотрудничества с западными партнерами, а не с Россией, особенно в сфере обороны и безопасности». По его мнению, между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения.

«Стратегические интересы Турции должны основываться на выстраивании наилучшего и самого прочного партнерства с союзниками по НАТО», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, под американские санкции «за связи с Россией» попали секретариат оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир и еще трое турецких чиновников.