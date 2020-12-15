«Все запрещенное – это самое интересное»: В Госдуме рассказали, как бороться с матом на YouTube

Депутат назвал способ борьбы с матом на YouTube Фото: REUTERS

Ненормативная лексика на российском телевидении и в прессе запрещена, а вот на видеохостингах, в частности – на популярном портале YouTube, мат можно услышать часто. Что нужно делать, чтобы оградить детей и подростков от нецензурной брани, рассказал замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он отметил, что предпринимать радикальные меры против мата в российском сегменте Сети парламентарии не планируют, но весь контент с ненормативной лексикой на интернет-площадках должен иметь возрастной ценз. По мнению депутата, они сами «должны понимать, и вроде понимают, что лицам, не достигшим совершеннолетия, что в нашем случае 18 лет, лучше такие видео не смотреть».

«Как показывает практика, все запрещенное – это самое интересное. Быть уверенными в том, что подростки не смогут получить доступ к такого рода контенту, мы не можем», - сказал Сергей Боярский в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что существует запрет на использование ненормативной лексики на радио и телевидении, за этим следит Роскомнадзор и выписывает штрафы. А YouTube, как пояснил депутат, «на видео с нецензурной лексикой и на сцены насилия накладывает возрастные ограничения, которые они проверяют через регистрацию пользователей».