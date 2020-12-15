Пожар в Башкирии 15 декабря 2020: погибли 11 человек

Пожар вспыхнул ночью, когда все спали Фото: МЧС России

Страшный пожар в Башкирии 15 декабря 2020 года унес жизни одиннадцати человек. Огонь вспыхнул в старом знании 1960-х годов постройки, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района.

В момент возгорания в доме находилось 16 человек, самостоятельно выбраться из горящего здания до прибытия пожарных удалось только четверым из них, позже стало известно еще об одном спасшемся – пятом.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре на улице Кизильской в башкирском селе Ишбулдино поступило на пульт дежурного в 00:53 по московскому времени. Когда пожарные прибыли по вызову, одноэтажное здание пансионата было полностью охвачено пламенем. Потушить пожар удалось только в 4:00 (мск).

«В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», - говорится в сообщении МЧС.