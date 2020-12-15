После пожара в Башкирии СКР возбудил уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в доме милосердия в Башкирии, где проживали пожилые люди. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), по факту смерти 11 человек во время пожара», - говорится в сообщении регионального главка СКР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, страшный пожар в пансионате для пожилых людей, расположенном в башкирском селе Ишбулдино, вспыхнул в ночь на вторник, 15 декабря. В результате одноэтажное здание старой постройки, в котором в тот момент находилось 16 человек, полностью сгорело. Спастись удалось только пяти его обитателям.

Причины возгорания выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России.