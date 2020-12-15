Последние новости на утро 15 декабря 2020: Байден набрал необходимые для избрания президентом США 270 голосов

«КП» – о последних новостях на утро 15 декабря 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 15 декабря 2020 года. В Соединенных Штатах, наконец, окончательно определился победитель избирательной гонки. За соперника действующего президента США Дональда Трампа – демократа Джозефа Байдена – проголосовали более 270 членов коллегии выборщиков, и его победа на выборах главы государства уже не вызывает сомнений.

Байден, который теперь уже может считать себя официальным победителем в борьбе за Белый дом, собирается выступить с обращением к американцам. Текст его будущей речи опубликован для СМИ. В первую очередь он осудит попытки Трампа оспорить итоги прошедших 3 ноября выборов, подчеркнув, что «в Америке не политики получают власть, ею наделяет народ». В его речи традиционное «США – светоч демократии» заменено на «пламя демократии».

К слову, газета New York Times утверждает, что в этом году впервые за восемь лет, с 2012-го, на выборах президента США не было «нечестных выборщиков» – то есть, тех, кто проголосовал вопреки воле избирателей.

В Британии обнаружили новый тип коронавируса. Судя по всему, он распространяется быстрее: им заразились уже около тысячи человек, проживающих преимущественно на юге Англии. Причем число заболевших неуклонно растет. Но есть и хорошие новости. Ученые отмечают, что новая мутация вряд ли приведет к более тяжелому течению заболевания. Кроме этого, нет никаких оснований полагать, что этот тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину.

К слову, Россия в ближайшие два месяца – в декабре и январе – подаст заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» за границей. Об этом сообщил журналистам глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Американский режиссер Оливер Стоун, который сейчас снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, рассказал журналистам, что несколько дней назад сделал себе первый укол российской вакцины против COVID-19.

Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что его коллеги-депутаты пока не планируют принимать какие-то кардинальные меры против использования ненормативной лексики в интернете, и назвал способ борьбы с матом на YouTube.

И напоследок – спортивная новость. Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре золотых медали на Кубке мира, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде. Высшие награды турнира получили Жамболат Локьяев, Милад Алирзаев, Муса Евлоев и Сергей Семёнов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара А5»: чем Россия заменит советские «Протоны»

Обозреватель kp.ru Александр Милкус выяснил, для чего Россия провела испытания новой ракеты «Ангара А5», и какое будущее ее ждет (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курирует ли Кремль Навального с Прилепиным и кто будет следующим президентом России

Когда Украина нападет на Донбасс и зачем нашей стране свои ополченцы? На эти и другие вопросы писатель и политик Захар Прилепин ответил ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану (подробности).