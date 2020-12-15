В России предложили вдвое сократить продажу алкоголя

Более 85% трудоспособных граждан России употребляют алкоголь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 85% трудоспособных граждан России употребляют алкоголь, 53% представителей молодежи делают это систематически раз в неделю. Эксперты федпроекта "Трезвая Россия" также предложили более чем вдвое снизить объем продаж спиртного к 2030 году, а количество трудоспособных потребителей – до 50%,

"Под основным ударом находится трудоспособное население страны, а это 89,6 миллиона человек или 61% от всего населения. Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию. При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем", - говорится в докладе о демографической ситуации Федерального проекта "Трезвая Россия", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным специалистов, молодежь стала употреблять алкоголь больше и чаще в сравнении с прошлыми годами. Опрос был проведен 65 регионах страны. К частому употребления алкоголя молодежь подталкивает его доступность, так ответили опрошенные респонденты.

Самым популярным алкогольным напитком оказалось пиво, после него следует водка.

По итогам опроса 7 000 человек в 64 регионах страны выступили за полный запрет деятельности заведений "наливаек".

"Как общество, региональные власти, так и депутатский корпус обеспокоены ростом криминала по вине псевдокафе, которые бойко торгуют алкоголем. Люди, жильцы многоквартирных домов дали чёткий запрос на решение проблемы", - прокомментировал доклад глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.

Доклад планируется представить правительству и направить в регионы.

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