Киев и Анкара подписали соглашение о выпуске корветов и ударных беспилотников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках визита турецкой делегации на Украину министр обороны принимающей страны Андрей Таран подписал соглашения с директором оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром о производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило украинское ведомство.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество Киева и Анкары носит стратегический характер.

Ранее в октябре во время визита Зеленского в Турцию было заключено рамочное межправительственное военное соглашение и подписан меморандум между Минобороны Украины и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции.

Украина в 2019 году закупила и провела испытания турецких ударных беспилотных Bayraktar TB2. Беспилотники планируется оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Сумма контракта по договору составила $69 млн.