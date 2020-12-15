При каких условиях можно заболеть коронавирусом даже после вакцинации, рассказала врач

Прививка от коронавируса может не спасти от заболевания COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская рассказала при каких условиях прививка от коронавируса может не спасти от заболевания COVID-19.

"На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета", — сказала Степенская в интервью РИА Новости.

Она отметила, что жителей многих стран будут оповещать о необходимости второй прививки электронным способом.

"Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают", — считает врач.

Она отметила важность второй прививки и подчеркнула ее важность. Степенская сказала, что в будущем необходимость второй фазы вакцины может отпасть, как это произошло с прививкой от гриппа.

Напомним, после указа президента России в стране (на данный момент пока только в Москве) началась вакцинация от коронавируса. В столице открыты 70 прививочных пунктов.