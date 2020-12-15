Эксперты составили рейтинг «трезвости регионов»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» проанализировали данные о потреблении спиртного в 2020 году. По итогам получился «рейтинг трезвости» регионов страны.
Самые трезвые регионы:
Ингушетия,
Чечня,
Дагестан,
Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия.
А вот хуже всего обстоят дела в другой части страны. Больше всего потребляют алкоголя в Республике Коми, на Чукотке, в Удмуртии, в Сахалинской и Магаданской области.
Москва в списке получила 13-е место, а Санкт-Петербург- 16-е.
Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев уверен, что алкоголь - одна из самых недооцененных проблем в мире.
- Он оказывает влияние на демографию, здравоохранение, экономику и национальную безопасность, — отметил собеседник RT.
Составляя рейтинг эксперты взяли в основу сведения регионов о число умерших от отравления алкоголем; количестве пациентов с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; сведениях о преступлениях, совершенных в пьяными людьми; а также объем реализации данной продукции населению; уровни ограничения на торговлю спиртным, которые установлены в регионах и число правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам отпраздновать Новый Год дома, а некоторым и без алкоголя. Это позволит не только снизить шансы на заражение коронавирусом, но и избавит от алкогольных отравлений, сообщает ОТР.