Эксперты составили рейтинг «трезвости регионов» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» проанализировали данные о потреблении спиртного в 2020 году. По итогам получился «рейтинг трезвости» регионов страны.

Самые трезвые регионы:

Ингушетия,

Чечня,

Дагестан,

Кабардино-Балкария,

Карачаево-Черкесия.

А вот хуже всего обстоят дела в другой части страны. Больше всего потребляют алкоголя в Республике Коми, на Чукотке, в Удмуртии, в Сахалинской и Магаданской области.

Москва в списке получила 13-е место, а Санкт-Петербург- 16-е.

Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев уверен, что алкоголь - одна из самых недооцененных проблем в мире.

- Он оказывает влияние на демографию, здравоохранение, экономику и национальную безопасность, — отметил собеседник RT.

Составляя рейтинг эксперты взяли в основу сведения регионов о число умерших от отравления алкоголем; количестве пациентов с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; сведениях о преступлениях, совершенных в пьяными людьми; а также объем реализации данной продукции населению; уровни ограничения на торговлю спиртным, которые установлены в регионах и число правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам отпраздновать Новый Год дома, а некоторым и без алкоголя. Это позволит не только снизить шансы на заражение коронавирусом, но и избавит от алкогольных отравлений, сообщает ОТР.