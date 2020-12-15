Названы самые востребованные профессии 2020 года

Медики оказались в списке самых востребованных профессий на четвертом месте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование HeadHunter показало, какие профессии были самыми востребованными в 2020 году.

Рейтинг возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты.

На четвертом месте оказались врачи, на пятом бухгалтеры, список продолжили менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

Топ-10 в Москве немного отличается от общероссийского.

На первом и втором месте оказались менеджер по продажам и инженер, следом идут бухгалтер и водитель, далее разместились менеджеры по работе с клиентами. Следующими по списку в московском рейтинге значатся профессии, которые вовсе не попали в топ-10 по России. Это программисты, юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры, пишет РИА Новости, в распоряжении которого имеется исследование платформы по поиску работы и сотрудников.

Ранее специалисты назвали самые оплачиваемые профессии на удаленке.