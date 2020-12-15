Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет

Самолет МС-21-310 совершил первый полет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, 15 декабря совершил первый полет на аэродроме Иркутского авиационного завода, сообщила пресс-служба Ростеха.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут.

Пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они отметили устойчивость и управляемость модели.

Самолет МС-21 - гражданский самолет среднемагистрального класса. Он оснащен американскими двигателями PW1400.

Специалисты представят на выбор заказчикам самолета несколько вариантов с разными двигателями. Так, в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест). Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что полет МС-21-310 - это большое событие и плоды труда десятков тысяч сотрудников предприятия.

Он также подчеркнул, что первый полет явился результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России - самолета МС-21 и двигателя ПД-14.

Мантуров заявил, что работа высококвалифицированного персонала возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.