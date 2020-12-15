"Чертовски хороший танк": В США оценили российский Т-90

Американский публицист Калеб Ларсон высоко оценил российский танк Т-90. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский публицист Калеб Ларсон высоко оценил российский танк Т-90. Он считает боевую машину одним из лучших военных изобретений России.

"Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк. <…> Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру", — сказано в статье Ларсона для журнала National Interest.

Он подчеркнул, что танк обладает конструкцией времен Второй мировой войны.

Публицист отметил, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и модернизируют их.

У танка есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает его трудной целью для поражения. Экипаж машины вмещает до трех человек.

Ларсон отметил и способность танка быстро преодолевать большие расстояния, благодаря установленному мощному двигателю, автоматической системе передач и мощному штурвалу.

В 2019 году Индия закупила у России партию танков Т-90.